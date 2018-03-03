3 أسباب تدفع ريال مدريد لضم ليفاندوفسكي

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تأكيدات نادي بايرن ميونيخ الألماني بأن نجمه روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع، إلا أن وسائل الإعلام المختلفة لا زالت تؤكد سعي ريال مدريد الإسباني لضم النجم البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يُكلف ليفاندوفسكي إدارة نادي ريال مدريد الإسباني 80 مليون يورو كحد أدنى، ما يُعد مبلغًا كبيرًا مقارنة بسن اللاعب البولندي، حيث إنه يبلغ 29 عامًا، ولكن تجارب الملكي السابقة تجعل الميرينجي مُتحمسًا لضم هداف بايرن ميونيخ رغم كبر سنه.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد سبق وتعاقد مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، وكان يبلغ 29 عامًا، كما أنه ضم الهداف الهولندي رود فان نيستلروي، حينما كان عمره 30 عامًا.

ويُعد ثاني الأسباب التي تجعل إدارة ريال مدريد مُصرة على التعاقد مع ليفاندوفسكي هو سجله التهديفي المميز، حيث إنه سجل 42 هدفًا خلال 51 مباراة في موسم 2015/2016، وأحرز 43 هدفًا في 47 لقاء الموسم الماضي، ويملك 32 هدفًا في 37 مواجهة هذا الموسم.

ويُعتبر تمسك ليفاندوفسكي الشديد بتحقيق حلمه والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أحد الأسباب التي تدفع إدارة الملكي بالتمسك باللاعب البولندي.







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