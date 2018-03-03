3 أندية تسعى لضم عبدالله السعيد في الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

بعد نجاح الأهلي المصري في تجديد عقد لاعب كرة القدم عبدالله السعيد في حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بات السؤال الذي يشغل الوسط الرياضي المصري والسعودي إلى أي ناد سيلعب له المهاجم المصري في الموسم المقبل.

وتوصل مسؤولو الأهلي إلى اتفاق مع السعيد على إعارته أو بيعه لأي ناد في الموسم المقبل، ليصبح خارج القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد.

وتتنافس الأندية السعودية على التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل لتنهال الإغراءات المالية على مسؤولي النادي الأهلي وكذلك السعيد نفسه في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوف أي منهما.

وتناثرت أنباء حول رغبة الهلال في الحصول على خدمات السعيد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في الوقت الذي يرغب فيه مسؤولو ناديي النصر والأهلي في الحصول على خدمات اللاعب أيضًا.

وبخلاف العروض السعودية، فهناك عرض آخر مُغر لعبدالله السعيد من قبل نادي العين الإماراتي الذي يحاول هو الآخر الظفر بخدمات اللاعب.

وشهد الموسم الحالي انتقال العديد من اللاعبين المصريين إلى الدوري السعودي واللعب في مختلف أنديته.







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