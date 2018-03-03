3 أندية تشارك رسميًّا في البطولة العربية للأندية

المواطن – الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة أندية الهلال والأهلي والاتحاد في النسخة القادمة للبطولة العربية للأندية بنظامها الجديد.

ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد وقعت إدارات أندية الهلال والأهلي والاتحاد اتفاقية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2018، بما يعني مشاركتهم رسميًّا في بطولة الأندية العربية بنظامها الجديد مطلع الموسم المقبل.

وأقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق، في العاصمة الرياض برئاسة تركي آل الشيخ، وضع الآلية المناسبة التي سيتم الاعتماد عليها في إطلاق البطولة العربية للأندية بنسختها الجديدة، حيث سيشارك فيها 32 ناديًا.

وستنطلق فعاليات النسخة القادمة للبطولة العربية في شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن البطولة في نسختها القادمة، ستكون الأكبر من حيث الجوائز للفريق البطل وللفرق المشاركة، حيث ستجري بنظام خروج المغلوب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت النسخة الماضية من البطولة، قد شهدت مشاركة الهلال والنصر من السعودية، والتي استضافتها مصر وفاز بها فريق الترجي التونسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :