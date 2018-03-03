3 تحذيرات جديدة من الإنذار المبكر

المواطن- المدينة المنورة

حذَّر الإنذار المبكر، صباح اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وأوضح الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

كما وجَّه الإنذار المبكر تحذيرات إلى أهالي القصيم، بسبب أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي سياق متصل، أكد الإنذار المبكر أن حائل ستتعرض لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى الثالثة من صباح يوم غد الاثنين.







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