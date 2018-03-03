3 تحذيرات جديدة من الإنذار المبكر

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر من ​استمرار تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة مستمرة في الخرج بمنطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباح يوم غد الأحد.

كما نوه الإنذار المبكر باستمرار تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في الشرقية حتى الساعة العاشرة صباحًا أيضًا.

وأكد الإنذار المبكر أن منطقة الحدود ستتعرض إلى نفس الحالة حتى العاشرة صباحًا.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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