3 تغريدات حملت 4 رسائل من خالد بن سلمان في أقل من ساعة

المواطن- عبدالرحمن دياب

دلائل عديدة حملتها تغريدات الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى أميركا، عقب إطلاق حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، جميعها جاءت في أقل من ساعة هي عمر التغريدات العربية الثلاث التي كتبها.

خدمة ولاة الأمر والوطن:

وأكد الأمير خالد بن سلمان في أول تغريدة رسمية له على “تويتر” خدمته لولاة الأمر والوطن، وهو دور يلعبه في الدولة الأقوى عالميًّا بصفته سفيرًا للمملكة.

الشراكة مع أميركا:

وهو ما قاد إلى بقية التغريدة التي شدد فيها على أنه سيعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات.

وبعدها أطلق الأمير خالد بن سلمان نفس التغريدة، ولكن باللغة الإنجليزية لمخاطبة العالم والآلاف من المتابعين الذين بدؤوا متابعة حسابه الرسمي بعد تدشينه بدقائق معدودة.

المرابطون:

أما التغريدة الثانية للأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء فكانت عن المرابطين على الحد الجنوبي، وهو ما يعكس تقدير القيادة الكبير للأبطال الثابتين لحماية المملكة من الظلاميين.

وكانت كلمات خالد بن سلمان من القلب إلى القلب، فبدأ تغريدته بقوله: “إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن”، وهي مخاطبة مباشرة تؤكد قيمة الجنود البواسل واهتمام الأمير بالتواصل معهم بشكل مباشر.

كما وجه خالد بن سلمان رسالته إليهم بقوله: “أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة”.

المبتعثون:

أما التغريدة الثالثة للأمير خالد بن سلمان فكانت موجهة إلى المبتعثين، وهو ما يؤكد تقديره الشديد للعلم ودور المبتعثين في رسم ملامح المملكة عالميًّا وتمثيلها في جميع أنحاء الأرض.

وأبدى خالد بن سلمان فخره نظير ما لمسه من إخوانه وأخواته الطلبة المبتعثين من تفوق دراسي، وما يبذلونه من جهود مشكورة.

ورأى أن روح المثابرة تدفع المبتعثين للنجاح، كما تقودها التطلعات لمستقبل أفضل وتترجمها الإنجازات.

ووجه سفير المملكة لدى أميركا قولهم لهم في الختام: “أنتم خير سفراء للوطن”.







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