3 تغريدات من وزارة الدفاع اليوم.. أهداف وإستراتيجيات

المواطن- الرياض

نشرت وزارة الدفاع، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح إستراتيجيتها وأهدافها.

والفيديو هو التغريدة الرابعة للحساب الرسمي لوزارة الدفاع على موقع “تويتر” منذ تدشينه قبل أيام.

وبين المقطع أن وزارة الدفاع طورت العديد من الأهداف الإستراتيجية، منها تحقيق التميز وتطوير الأداء التنظيمي وتحديث المعدات وأيضًا تحسين كفاءة الإنفاق.

وكانت التغريدة الثانية لوزارة الدفاع اليوم أيضًا، وجاء فيها: “تعلن وزارة الدفاع تدشين حسابها الرسمي في تويتر، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ وطننا ويديم عليه أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية- أيده الله- وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله”.

أما الثالثة فكانت مقطع فيديو عن شعار وزارة الدفاع الجديد.

شعار وزارة الدفاع الجديد pic.twitter.com/cnuogXZurx — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) March 17, 2018







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