3 صحف مصرية تسلط الضوء على مشروع نيوم قِبلة التجارة العالمية

المواطن- القاهرة

سلطت الصحف المصرية الضوءَ، اليوم الثلاثاء، على مشروع نيوم وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مدينة الإسماعيلية لتفقّد عدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور كبار مسؤولى الدولتين.

وركزت الصحف الرسمية، ومنها الأهرام والأخبار والجمهورية، على الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحان قِبلة للتجارة العالمية.

وتفقَّد ولي العهد والرئيس السيسي مدينة الإسماعيلية الجديدة، يوم أمس الاثنين، التي تقام على مساحة 2157 فداناً، بطول 11.3 كيلومتر، وتقع على الشاطئ الشرقي لقناة السويس في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، عن أمله في التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع نيوم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقوية البنية التحتية والعمالة الفنية لرفع مستوى تصنيف المنطقة الاقتصادية.

وتقدم مميش بالتهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان على فكرة مشروع نيوم، وأعرب عن أمله في التكامل مع مشروع منطقة القناة، لأنه مشروع صاعد وواعد للعالم كله، وسيمثل المشروعان قِبلة للتجارة العالمية في الفترة المقبلة.

كما أنشأت المملكة ومصر صندوقاً مشتركاً بقيمة 16 مليار دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يكون دور المملكة نقداً في صندوق الاستثمار المشترك للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي كشفت المملكة النقاب عنه في أكتوبر الماضي كجزء من خطط لإنهاء اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية.

ويؤكد هذا الاتفاق عمق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية كأغنى دولة عربية، ومصر كأكبر دولة من حيث تعداد السكان.







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