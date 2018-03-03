3 عوامل تضمن مشاركة نواف العابد مع الأخضر بالمونديال

المواطن - محمد سمعة

يحلم اللاعب نواف العابد جناح نادي الهلال بالمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان نواف العابد غاب عن مباريات الهلال والأخضر وذلك منذ إصابته في العضلة الضامة قبل 3 أشهر من الآن.

وتوجد 3 عوامل قد تساعد على عودة نواف العابد للمشاركة مع الأخضر في المونديال وهي اتباع الخطوات الموضوعة وذلك من أجل إتمام برنامجه العلاجي والشفاء من إصابته بشكل نهائي.

أما العامل الثاني فهو مشاركة نواف العابد مع نادي الهلال في آخر مباراتين له في بطولة الدوري السعودي أو المشاركة مع الزعيم في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك من أجل العودة إلى حساسية المباريات.

وكذلك العامل الثالث هو مشاركة نواف العابد مع الأخضر في مبارياته الودية المقبلة ضد المنتخب الإيطالي والألماني والبيروفي أملًا في العودة إلى قوة المباريات الدولية قبل الذهاب إلى مونديال روسيا.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا حيث ستقام المباراة يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات ” مصر، روسيا، الأوروغواي” حيث يطمح الأخضر إلى التأهل إلى دور ال16 وتكرار إنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية حيث وصل الأخضر إلى هذا الدور بعد فوزه على المنتخب البلجيكي بهدف دون رد سجله اللاعب سعيد العويران.







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