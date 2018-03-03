3 عوامل عرضت الزعيم للخسارة في مباراته ضد الريان

المواطن - محمد سمعه

تعرض لاعبو الزعيم للخسارة بثنائية مقابل هدف، في مباراة الريان ضد الهلال، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويواجه الزعيم الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا في العام الحالي، وذلك بعد الخسارة في الريان ضد الهلال، حيث أقيمت المباراة في قطر.

وتُوجد ثلاثة عوامل ساهمت في خسارة الزعيم خلال مباراة الريان ضد الهلال، حيث يُعد العامل الأول هو سوء الأداء الدفاعي من قبل لاعبي النادي الهلالي طوال المباراة مع ترك مساحات لنادي الريان من أجل تهديد مرمى الهلال.

أما العامل الثاني والذي أدى إلى خسارة الزعيم في مباراة الريان ضد الهلال هو تركيز النادي القطري في الهجمات والتي أتيحت له مع وجود تأمين دفاعي جيد وتركيز شديد طوال المباراة.

وكان العامل الثالث والذي تسبب في فقدان الزعيم للنقاط الثلاثة خلال مباراة الريان ضد الهلال هو عدم قراءة المدرب الأرجنتيني خوان براون للمباراة بشكل جيد، حيث اختياره للتشكيل كان خاطئًا، بجانب عدم تهيئة لاعبي النادي السعودي بشكل جيد لمباراة الريان.

وبعد مباراة الريان ضد الهلال أصبح الزعيم يواجه مأزقًا حقيقيًّا؛ حيث لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات له، حيث تعادل مع الريان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، بجانب خسارته اليوم من النادي القطري بنتيجة هدفين لهدف، وفي بطولة الدوري السعودي للمحترفين خسر الهلال من نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الـ24 من عمر المسابقة.

يذكر أن مباراة الريان ضد الهلال كانت أقيمت اليوم على ملعب جاسم بن حمد معقل نادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

وكانت مباراة الريان ضد الهلال في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.







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