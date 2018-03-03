3 مباريات في الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، بـ3 مواجهات، بعد انطلاقها، أمس الاثنين، بمباراة الاتحاد والتعاون.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الفيصلي عند الساعة 6:25 مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، قبل مباراة اليوم أمام الفيصلي، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع ضيفه في المرتبة الرابعة برصيد 33 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الباطن، عند الساعة 6:25، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة قبل مباراة اليوم أمام الباطن الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة برصيد 24 نقطة.

وتُختتم مباريات اليوم من الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ونظيره الفيحاء، التي ستُقام عند الساعة 7:10، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وقبل مباراة الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المرتبة العاشرة بـ28 نقطة.







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