3 وظائف إدارية شاغرة في مستشفئ الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– فني ثالث خدمات مرضى: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

– منسق ثالث الموارد البشرية- التوظيف: شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الاتصالات والعلاقات الإعلامية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال).

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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