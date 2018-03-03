3 وظائف هندسية شاغرة لدى فروع نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة في كل من جدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس سلامة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تطوير الأعمال، وإدارة الإنشاءات، والعمليات).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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