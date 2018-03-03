3.5 مليون دولار شرط الأهلي المصري لبيع السعيد

المواطن - عبدالناصر سيد

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري شرطًا ماليًا نظير تعاقد أي ناد مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقرر المجلس الأحمر عرض اللاعب للبيع بعدما نجح في إتمام تجديد التعاقد معه بعد سلسلة من الحرب الباردة بينه وبين الغريم التقليدي الزمالك نظير التعاقد مع اللاعب المصري.

واشترط مجلس الأهلي الحصول على مبلغ 3.5 مليون دولار نظير الموافقة على بيعه لأي ناد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن النادي المصري أنه لا مكان للاعب في قائمة الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الأهلي مجموعة من العروض السعودية لكنها لم تأخذ صفة الرسمية على أمل التعاقد مع اللاعب في الموسم الكروي الجديد.

ومن أبرز العروض السعودية، هو عرض نادي النصر الذي يسعى بشتى الطرق الظفر بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساعي مسؤولي النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2018-2019.

يذكر أن الأهلي قد عرض اللاعب للبيع بعد علمه بتوقيعه للزمالك دون إخطار أي من مسؤولي القلعة الحمراء، الأمر الذي دفع مسؤولي الأحمر إلى تجديد التعاقد معه وطرحه للبيع حتى لا يتسنى له اللعب في الغريم التقليدي.

وكان السعيد حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أن جماهير الأهلي وصفت اللاعب بالخائن، في الوقت الذي طالبت فيه جماهير الزمالك بضرورة حصول مسؤولي النادي على حقوقهم كاملة منه بعد توقيعه للنادي ثم الهروب منه.







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