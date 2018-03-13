32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم سحائي ضخم بالجمجمة

المواطن -المدينة المنورة

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة معاناة مريضة مع ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة، حيث كانت تشكو من صداع شديد وضعف في الأطراف العلوية والسفلية من الجهة اليُمنى، إضافة إلى وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى وصعوبة في النطق والبلع.

وعلى الفور تدخل الفريقُ الطبي بجراحة المُخ والأعصاب بالمستشفى بعمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية أظهرت وجود ورم سحائي ضخم متشعب بقاع الجمجمة مُحيط بشرايين الدماغ الرئيسية؛ ما أدى إلى ضغط على جذع الدماغ والأعصاب القحفية المركزية.

وقام الفريق بوضع خطة علاجية على ثلاث مراحل، وتمت المرحلة الأولى في وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى بعمل قسطرة تداخلية علاجية للأوعية الدموية الدماغية وتهدف إلى إغلاق تدفق الدم المغذي للورم، أما المرحلة الثانية فكانت عبارة عن كشف للقحفية حول منطقية الورم استخدم فيها تقنية جراحية متقدمة وعالية الدقة للوصول للورم من جميع جهاته ودون المساس بأجزاء الدماغ المختلفة، خصوصاً جزع المخ، وفي المرحلة الثالثة تم استئصال الورم بعد تحرير الشرايين الدماغية منه وإزالة الضغط عن جزع المخ، وقد تمت المراحل الثلاث بنجاح – ولله الحمد – في وقت استغرق 32 ساعة، وتماثلت بعدها المريضة للشفاء تدريجياً حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة بفضل من الله .







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