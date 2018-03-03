34 هدفًا حصيلة الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت الجولة الثالثة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، والتي اختتمت مبارياتها بلقاء النصر مع الرائد غزارة تهديفية؛ حيث وصل إجمالي الأهداف التي تم تسجيلها في تلك الجولة إلى 34 هدفًا.

واحتلت مباراتا الباطن مع القادسية، والنصر مع الرائد قائمة أكثر مباريات الجولة تسجيلًا للأهداف في كل منهما، حيث انتهت كل منهما بنتيجة 4- 3 لصالح القادسية والنصر على الترتيب.

أما أقل مباريات الجولة تسجيلًا للأهداف من خلالها فهي مباراة الهلال مع الفيصلي، والتي انتهت لصالح الزعيم بهدف نظيف.

ويتصدر البرازيلي بيسمارك فيريرا المحترف في القادسية أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الجولة، بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمام الباطن التي انتهت بفوز القادسية بأربعة أهداف لثلاثة.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تسجيلًا في الجولة الثالثة والعشرين، كل من التشيلي سيباستيان أوبيلا مهاجم الشباب، والتونسي هشام السيفي مهاجم أحد، والبرازيلي جورج بيريرا داسيلفا مهاجم الباطن، والكونجولي جونيور كبنانغا لاعب النصر حيث سجل كل منهم هدفين.

ويتربع التشيلي روني فرنانديز قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري بشكل عام بإجمالي 11 هدفًا بفارق هدف وحيد عن السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة ومحمد السهلاوي لاعب النصر.







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