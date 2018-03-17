35 معلمًا متميزًا في برنامج خبير لتطوير المعلمين بتعليم شرق الدمام

المواطن - الدمام

ينظم مكتب التعليم بشرق الدمام يوم الاثنين القادم دورة تدريبية بعنوان “خبير لتطوير المعلمين” تستهدف المتميزين من المعلمين بالقطاع في مختلف التخصصات الدراسية، وذلك بالشراكة المجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الجامعين والنزهة والفردوس وهجر “تواصل” ومؤسسة مبادر التربوية للاستشارات التربوية والخدمات التعليمية والتي تستهدف 35 معلمًا متميزًا لمدة ثلاثة أيام في مدرسة منارات الدمام الأهلية.

وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن مبارك الزهراني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وتنميته وامتداداً للشراكة المجمعية بين مكتب شرق الدمام ولجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الجامعين والنزهة والفردوس وهجر “تواصل” ومؤسسة مبادر التربوية للاستشارات التربوية والخدمات التعليمية لتقديم خبرات ومهارات التدريس الفعال للمعلمين من خلال الدورة المميزة التي نطمح أن يكون هناك دورات أخرى قادمة، كما نشكر الإخوان في لجنة التنمية الاجتماعية “تواصل” ومؤسسة “مبادر” على تجهيز محاور الدورة والمحتوى التي ستدفع بعجلة التعليم والمعلمين إلى التميز والجودة من خلال الميدان التربوي.

وأضاف مشرف التدريب بمكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ عادل السلمة: تهدف هذه الدورة إلى تمكين المعلمين من مهارات حديثة في التدريس الصفي مع رؤية أكثر عمقاً في تقويم الذات ومعرفة طرق ومناهج التطوير للمعلمين، وأيضا التعرف على كفاءة المعلم وفق المعايير ومستويات النمو المهني للمعلمين ومراحل النمو المهني من خلال خبرات مهنية للمعلمين وصولاً إلى تصنيف المعلمين بعد خمس سنوات من الخبرة في التدريس، وأضاف السلمة: أنه سيتعرف المتدربون على معايير التدريس الفعال وأنماط التدريس الصفية وكيف يمارسها المعلم الخبير، وكذلك التطبيق العملي للإستراتيجيات الحديثة في تعليم الطلاب.







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