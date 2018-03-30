35 وظيفة شاغرة لدى شركة الراجحي الاستثمارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، الراجحي الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 35 وظيفة شاغرة للسعوديين، بمسمى “حارس أمن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأدنى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (هنا).







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