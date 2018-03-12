350 ألف قتيل ثمن احتفاظ بشار بكرسي الحكم حتى الآن

المواطن - واس

تسبب النزاع السوري الذي ينهي بعد يومين عامه السابع بمقتل أكثر من 350 ألف شخص، بينهم أكثر من مائة ألف مدني.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن حصيلة القتلى منذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011 حتى اليوم بلغت “353,935 شخصاً على الأقل بينهم 106,390 مدنياً”.

وأوضح أن من بين القتلى المدنيين 19,811 طفلاً وأكثر من 12500 امرأة.

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 24 نوفمبر أفادت بمقتل أكثر من 340 ألف شخص.

وأضاف المرصد أن نحو 85 في المائة من الضحايا قتلتهم قوات بشار وحلفاؤها.







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