379 وظيفة شاغرة لدى تطوير التعليم القابضة في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (379) وظيفة تعليمية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “مكة المكرمة، والدمام، والجبيل، وبريدة”.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مركز التربية الخاصة (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تربية خاصة (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تدخل مبكر (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي توحد (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اضطرابات سلوكية (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي إعاقة ذهنية (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تعدد العوق (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علم نفس إكلينيكي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اجتماعي (عدد 25وظيفة).

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي سمعيات (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي بصريات (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علاج بالفن (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي (عدد 25 وظيفة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا)







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