4 أمراض خطيرة تسببها مشاكل اللثة

المواطن - متابعة

تزايد الاهتمام بصحة الأسنان واللثة في السنوات الأخيرة بعدما كشفت دراسات وتقارير طبية عن ارتباط تدهور صحة الفم بأمراض القلب والسرطان ومشاكل أخرى في الجسم. إليك ما كشفته الدراسات عن علاقة اللثة بأمراض مزمنة:

السرطان: عدم الاعتناء بصحة الفم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والبنكرياس، وفقاً لأبحاث أجريت في جامعة تافت الأمريكية. وقد تبين أن التهاب اللثة الحاد يزيد خطر الإصابة بأورام القولون بنسبة 80 بالمائة.

السكري: هناك صلة بين تسوّس الأسنان ومرض السكري، لذلك لا تؤجل الفحص الدوري للأسنان، ولا تتجاهل أية درجة من التسوس وتلجأ للمسكنات، فتأخير العلاج له آثار ضارة تتجاوز حدود الفم.

القولون: وفقاً لدراسة حديثة زيادة مستوى الالتهابات الناتج عن مشاكل اللثة يؤثر على صحة الأمعاء، ويؤدي إلى التهابات القولون.

القلب: طبقة البلاك التي تتراكم بين الأسنان هي المعبر الذي تدخل منه البكتريا المسببة لالتهاب عضلة القلب.







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