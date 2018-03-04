4 مهن مشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات.

وأوضح أبا الخيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر رجب 1439هـ، حيث يقصر العمل فيها على السعوديين في منافذ البيع على المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وفي سياق آخر، يتيح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، فرصًا تدريبية أمام الراغبين بالعمل في منافذ تأجير السيارات، التي من المقرر أن يقتصر العمل فيها على السعوديين اعتبارًا من الأول من رجب المقبل.

وعرض “دروب” فرصًا تدريبية إلكترونية من خلال الرابط: (هنا) أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي: مبادئ العمل في خدمة العملاء، الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، التعامل مع احتياجات العملاء، أساسيات التواصل المتميز، إدارة بيانات العملاء، إتقان عملية البيع.







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