4 وظائف إدارية شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مترجم أول: درجة الماجستير في دراسات الترجمة، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير عمليات التأمين (المخاطر التجارية): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مترجم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة، أو اللغويات، أو الأدب)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– رئيس المترجمين: درجة الماجستير في دراسات الترجمة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 18 أبريل 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة الدخول (هنا )







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