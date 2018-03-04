4 وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى شركة نجم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت شركة نجم أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي.

– رئيس الحسابات.

– محاسب أول.

– مسؤول المخاطر.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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