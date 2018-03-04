4 وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري أمراض القلب.

– استشاري الأمراض العصبية.

– استشاري الغدد الصماء.

– استشاري عناية مركزة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2018م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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