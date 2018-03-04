4 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة والشهادة الابتدائية؛ وذلك للعمل لدى “شركة منارة الأفق للتموين” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس فريق عمل- قائد مجموعة (وظيفتين): شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

– أمين صندوق: شهادة الثانوية العامة.

– عامل تحميل: الشهادة الابتدائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مارس 2018م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :