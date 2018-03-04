4 وظائف شاغرة لدى شركة إميرسون بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف ورشة العمل- الصمامات والمحركات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– فني صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادات الفنية ذات الصلة.

– فني خدمات- صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادات الفنية ذات الصلة.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة- صمامات التحكم والسلامة: الدرجة الجامعية في الهندسة أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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