4 وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العلاج التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

– مشرف مراقبة الممتلكات: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المواد.

– تقني مختبرات طبية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التكنولوجيا الطبية.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي: درجة الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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