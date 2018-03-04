4 وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني سمعيات ومرئيات أول (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإلكترونيات، أو تكنولوجيا البث)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

– مساعد ثاني معمل الحاسب الآلي (للنساء): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس فريق الحماية من الحريق (للرجال): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي صلة.

– مبرمج (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 19 جمادى الثانية 1439هـ، ومستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 شعبان 1439هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).







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