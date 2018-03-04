4 وظائف شاغرة للجنسين لدى برنامج الإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة الشهادة الابتدائية وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة شاينا جيو انجنيرنج، وشركة منارة الأفق للتموين” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني في الموقع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– رئيسة فريق عمل- قائدة مجموعة (وظيفتين): شهادة الثانوية العامة.

– عامل تحميل: الشهادة الابتدائية.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2018م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا).







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