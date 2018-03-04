4 وظائف صحية شاغرة لدى تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسجل أورام: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات العلوم الصحية ذات الصلة.

– أخصائي علاج طبيعي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي.

– تقني التصوير الطبي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص العلوم الإشعاعية.

– مدير التمريض- الأورام الطبية رجال: درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال التمريض، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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