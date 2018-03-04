4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس إزالة العيوب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– محلل الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم المستودعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الإدارة الصناعية)، أو ما يعادلها.

– مهندس تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا )







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