4 وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهني عمليات ثاني- إدارة المشروع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشغل (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية).

– مهندس عمليات- المرافق والطاقة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشرف ثاني- مستودع (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الميكانيكية، أو الكيميائية).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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