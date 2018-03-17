40 وظيفة شاغرة للسعوديات بفروع النهدي الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (40) وظيفة شاغرة للسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، وعرعر، والظهران، والهفوف، والجبيل، وسراة عبيدة، ومحايل عسير، والنماص، والمجاردة”.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعدة صيدلي (عدد 30 وظيفة).

– أخصائية تجميل (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا).







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