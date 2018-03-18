40 وظيفة شاغرة للنساء في عدة مدن.. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني، عن توفر 40 وظيفة شاغرة للنساء بمسمى (مساعدة صيدلي – أخصائية تجميل) لحاملات الثانوية العامة فما فوق؛ للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة، على النحو التالي:

• مساعدة صيدلي ( للسعوديات فقط ) 30 وظيفة.

• أخصائية تجميل ( للسعوديات فقط ) 10 وظائف.

وقالت الشركة: إن المؤهل الدراسي المطلوب ثانوية عامة، أما الخبرات المطلوبة: سنة خبرة في مجال مبيعات التجميل

اللغات المطلوبة: العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مكان الوظيفة : جدة – الرياض – مكة – المدينة -حائل – عرعر – الظهران – الهفوف- الجبيل – سراة عبيدة – محايل – النماص- المجاردة.

والتقديم لهذه الوظائف، وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو 2018، يكون عبر هذا الرابط (هنا).







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