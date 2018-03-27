41 طفلاً ضمن قتلى حريق المركز التجاري الترفيهي بروسيا

المواطن - واس

أكدت مصادر روسية اليوم، أن 41 طفلاً ضمن القتلى في حريق المركز التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو، الذي أسفر إجمالاً عن مصرع 64 شخصًا.

وقال ممثلو لجنة شكلها أقرباء ضحايا الحريق الذي شب الأحد، إن اللائحة الرسمية التي أعلنت عنها السلطات الروسية تضم 64 ضحية، من بينهم 41 طفلاً.

وأضافوا أنه بعد تفحص الجثث تأكد وجود نحو 20 جثة للبالغين، والبقية للأطفال.

وأفاد وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف في وقت سابق بأن حصيلة ضحايا حريق مركز “زيمنيا فيشنيا” التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية، بلغت 64 قتيلاً.

كما أعلن المصدر أن ما لا يقل عن 45 شخصًا أصيبوا خلال الحريق بجروح متفاوتة الخطورة، ولا يزال 11 منهم يتلقى العلاجات الضرورية في المستشفيات حتى الساعة.







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