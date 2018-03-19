414 فرصة وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة في الدمام

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية (المكتب النسوي)، “يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.. همم عالية”، يوم غد الأربعاء بمقر المؤسسة بالدمام.

ويشارك في هذا اليوم 46 شركة ومؤسسة قدمت 414 فرصة وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تهدف المؤسسة من تنظيم هذا اليوم لتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في سوق العمل، وكذلك تعريف الشركات والمؤسسات المشاركة بالباحثين عن الفرص الوظيفية وقدراتهم المكتسبة.

وشكلت المؤسسة فرق العمل الخاصة لتحقيق أهداف هذا اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بالتوفيق بين أصحاب العمل والمتقدمين على هذه الوظائف من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سيتولى الفريق التعرف على احتياجات الوظائف المتاحة وتقييم القدرات المكتسبة لطالبي العمل، ومن ثم تقدم البرامج التدريبية لتأهيلهم على احتياجات الوظائف المقدمة من الشركات، كما ستتولى المؤسسة وبالتعاون مع الشركات والمؤسسات المقدمة للوظائف بالكشف عن مواقع العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بتجهيزها بما يتناسب مع ظروف الموظف من ذوي الاحتياجات.

وأكد الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، مدير العلاقات المؤسسية بالمؤسسة، أن المؤسسة تقيم هذا اليوم بهدف توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيلهم والمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة تكاليف التدريب وتجهيز مواقع العمل في إحضار المؤسسات الطالبة للوظائف.

وأضاف العنزي أن يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة من المقرر له أن ينظم في مناطق أخرى بالمملكة لنفس الأهداف، داعيًا مؤسسات سوق العمل وطالبي الوظائف لزيارة موقع المؤسسة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك من خلال الموقع في حال زعمهم بذلك.







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