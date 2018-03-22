45 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إلى تونس

المواطن- واس

منح الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة لتونس بنحو 45 مليون يورو لفائدة مشاريع تنموية صغيرة ولدعم منظمات المجتمع المدني التونسي.

وأشار المفوض الأوروبي لسياسيات الجوار، يوهانس هان، في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء في تونس، إلى أن إطلاق برنامج أوروبي جديد لدعم المؤسسات الناشئة بقيمة 25 مليون يورو، يأتي في إطار تهيئة الموارد المالية لإطلاق ألف مؤسسة اقتصادية صغيرة جديدة.

كما وقع المسؤول الأوروبي من جهة أخرى، اتفاقًا مع وزير التنمية التونسي زياد العذاري يقضي بتقديم هبة جديدة لتونس بقيمة 20 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة في تونس.







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