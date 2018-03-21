46 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– طبيب جراحة أطفال.

– طبيب عام.

– طبيب القلب غير الغازية (وظيفتين).

– طبيب التخدير (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أمراض الدم.

– طبيب جراحة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي الأذن والأنف والحنجرة.

– طبيب عيادات (عدد 3 وظائف).

– طبيب العيون (وظيفتين).

– فني بنك العيون المتقدم.

– أخصائي أمراض الكلى (وظيفتين).

– أخصائي طب الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– أخصائي طب الأسرة (عدد 4 وظائف).

– طبيب طوارئ (عدد 4 وظائف).

– مسجل قسم الأورام.

– طبيب الطب الباطني.

– أخصائي أشعة (وظيفتين).

– أخصائي الحساسية/ علم المناعة بالغين.

– فني العيون.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– أخصائي سمعيات سريرية.

– طبيب جراحة العظام.

– طبيب جراحة عامة.

– طبيب جراحة العظام العامة.

– أخصائي أمراض الرئة.

– أخصائي علم الأمراض.

– طبيب المرضى الداخلين (وظيفتين).

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م،

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).







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