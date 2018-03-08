48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون، حلول موعد صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن ، التي لم يتبقَّ عليها سوى يومين فقط، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل.

وتشمل الدفعة الجديدة، مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن ، وهي الدفعة الرابعة في حسابات المستفيدين، يوم 11 مارس المقبل، بدلًا من يوم السبت 10 مارس الذي يوافق يوم الإجازة الرسمية على مستوى المملكة.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن على هذا الرابط (هنا)، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

رب الأسرة في الخارج

وكان حساب المواطن قد أكد أول أمس أنه يمكن لرب الأسرة التسجيل في البرنامج في حال كان هو فقط خارج البلاد والأسرة متواجدة داخل المملكة.

ولفتت خدمة عملاء حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر “تويتر” إلى أنه في هذه الحالة فقط يمكن إضافة التابعين.

وكان حساب المواطن قد أكد ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

مراجعة دورية للبيانات

ويجري حساب المواطن مراجعة دورية بعد كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المُسَجلة من المواطن عن تلك المُسَجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

التأكد من صحة البيانات

وشدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في الحاسبة، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة ولم يحصل الشخص على الدعم؛ فبإمكان المتضرر تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار “حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية، والضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.







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