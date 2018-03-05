5 أندية حققت هذا الإنجاز المميز بالجولة الـ24 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجحت 5 أندية في الفوز خارج أرضها خلال مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكانت البداية مع نادي الرائد والذي فاز على نادي أحد بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز معقل نادي أحد.

أما النادي الأهلي فكان قد فاز على نادي القادسية بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وواصل الفتح تألقه، حيث فاز خارج أرضه في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد.

أما نادي الباطن فكان قد فاز على نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، وكذلك نجح نادي النصر في الفوز على نادي الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي الباطن في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

وواصل نادي الفتح نتائجه الإيجابية حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

أما نادي الرائد فيتواجد في المركز الـ13 أي قبل الأخير في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 20 نقطة بعد الفوز على نادي أحد.







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