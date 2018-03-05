5 مباريات في الدوري الإسباني اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أبرزها مواجهتا برشلونة أمام أتلتيك بلباو، وريال مدريد ضد جيرونا.

وتنطلق مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم بلقاء ديبورتيفو ليغانيس أمام إشبيلية التي ستُقام على الملعب البلدي دي بوتاركي عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديبورتيفو ليغانيس المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 33 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المرتبة الخامسة برصيد 45 نقطة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “كامب نو”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 72 نقطة، فيما يقع أتلتيك بلباو في المرتبة الـ12 برصيد 35 نقطة.

وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلتا فيغو أمام نظيره ملقا على ملعب “بالايدوس”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويوجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلتا فيغو في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة، فيما يقع ملقا في المرتبة الـ20 برصيد 13 نقطة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال عند الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت المملكة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب “لا سيراميكا”.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 64 نقطة، فيما يقع فياريال في المرتبة السادسة برصيد 44 نقطة.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، عند الساعة 10:45 مساء بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 57 نقطة، فيما يقع جيرونا في المرتبة السابعة برصيد 43 نقطة.







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