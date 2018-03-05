5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

المواطن - متابعة

رصدت الخارجية الأميركية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للمساعدة في العثور على مولانا فضل الله المسؤول في حركة طالبان باكستان المرتبط بمحاولة تفجير سيارة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك في 2010 وبهجمات دموية في باكستان.

كما رصدت الخارجية 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيمي جماعتين مرتبطتين بالحركة هما عبد الولي من تنظيم “جماعة الأحرار” ومانغال باغ من مجموعة “عسكر الإسلام”.

وبحسب نص البيان، فإن واشنطن تقدم “مكافآت مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان ثلاثة زعماء رئيسيين مرتبطين بمنظمة تحريك طالبان باكستان الإرهابية والجماعات التابعة لها”.







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