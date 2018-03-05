5 نصائح تطيل عمر بطارية الهاتف المحمول

المواطن - الرياض

تلف بطارية الهاتف المحمول أو انتهاء عمرها بسرعة أمر يمكن تجنبه إذا ما تمت مراعاة عدد من القواعد عند إعادة شحنها.

إن الشحن الخاطئ لبطارية الهاتف، هو أحد أسباب الوفاة المبكرة للبطارية حيث يقوم الكثير منا بوصل الهاتف بالشاحن طوال الليل، الأمر الذي يؤدي إلى تلف البطارية مع الزمن.

في الظروف العادية تحتاج البطارية من ساعة إلى ساعتين ليكتمل شحنها بالكامل، لكن إبقاءها موصولة بالشاحن أكثر من ذلك يجعل مكوناتها في حالة استنفار دائم لأنها تقوم بإفراغ الشحن وتعيد استكماله باستمرار لذا تتعرض للتلف السريع.

ويحذر الخبراء من شحن الهاتف باستمرار قبل نفاد شحن البطارية بالكامل، لذا يجب عدم شحن البطارية إلا بعد أن توشك على النفاد بالكامل وتجنب شحن البطارية كلما سنحت الفرصة بحاجة أو بدون حاجة.

يوصي الخبراء كذلك بتجنب تعريض الهواتف لدرجات حرارة شديدة البرودة أو مرتفعة جدًا، لأن تلك العوامل تؤثر سلبًا على عمرها الافتراضي.

كما أشاروا إلى ضرورة استخدام الشواحن والكابلات الأصلية التي أتت مرفقة بالهاتف عند شرائه، لأن الشواحن الرخيصة التي تباع في الأسواق غالبًا ما تتلف البطارية ومنافذ الشحن.







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