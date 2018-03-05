5 وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفر عدد من الوظائف الصحية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي معلومات صحية ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية..

– مهندس أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، التصنيع، الكهربائية، أو الإلكترونية).

– كبير المهندسين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، والميكانيكية، والتصنيع، والكهربائية، أو الإلكترونية).

– أخصائي التطوير التنظيمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي اعتمادات ثان: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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