5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاتب: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مساعد ثاني طب أسنان: درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

– فني أنظمة حريق ثاني: الشهادة التقنية في مجال ذي الصلة.

– تقني طبي- علم الوراثة الخلوي: درجة البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

– باحث مشارك- علم الأمراض المقارن والتشخيص المخبري: درجة الماجستير أو البكالوريوس في العلوم البحثية.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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