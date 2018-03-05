5 وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (5) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، بمسمى “فني تخدير”؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، مع وجود خبرات سابقة.

وبيَّنت مدينة الملك سعود الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 13 مايو 2018م.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :