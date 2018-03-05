5 وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل التخطيط والتدريب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مشرف التطوير الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– مستشار الأمن: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

– مساح بحري: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– منسق المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)







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