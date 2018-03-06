58 مخالفة للاشتراطات الصحية في المحال التجارية بنجران

المواطن - نجران

ضبطت أمانة منطقة نجران، أمس، 58 مخالفة لاشتراطات الصحية، فيما أغلقت 5 محال تجارية مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة داخل مدينة نجران.

وأوضح مدير الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الجولات الميدانية استهدفت المطاعم والمطابخ والبوفيهات والأسواق التجارية وصوالين الحلاقة والمخابز ومطاحن الحبوب، إضافةً إلى الملاحم والمسالخ ونقاط الذبح والباعة الجائلين بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحقيق الجودة في الخدمة المقدمة، بحسب وكالة “واس”.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، مواصلة الأمانة جولاتها الرقابية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها لرصد المخالفات والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، والعمل على رفع مستوى الوعي البيئي والصحي في الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمسّ المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية من خلال رقم طوارئ الأمانة “940” المخصص لاستقبال جميع الملاحظات.







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