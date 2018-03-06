6 أرقام تُظهر معاناة نادي الاتحاد هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمستوى مُخيب للآمال في منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ الأمر الذي أثار غضب جماهيره، خاصة أنها كانت تحرص على حضور المباريات ومؤازرته من المدرجات.

ونستعرض 6 أرقام أظهرت معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري.

تعرَّض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 420 محاولة تسديد الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أكثر بـ60 محاولة على الأقل من أي فريق آخر.

اهتزت شباكه بـ36 هدفًا خلال 24 مباراة خاضها في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، الأمر الذي يُظهر معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي.

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أكثر الأندية إضاعة للفرص المُحققة بعد مرور 24 جولة على انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أضاع لاعبوه 39 فرصة.

ويُعتبر التونسي أحمد العكايشي، أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إضاعة للفرص المُحققة، والتي كان أبرزها خلال مباراة الهلال والتي تسببت في غضب جماهير العميد ودفعتها للمطالبة برحيله.

سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 29 هدفًا في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، ما يُظهر معاناة العميد هجوميًا.

وعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من عقم تهديفي لمدة 375 دقيقة خلال الدوري السعودي للمحترفين، ليكون بذلك أكثر فرق المسابقة المحلية صيامًا عن التهديف في منافسات هذا الموسم.

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 8 هزائم وتعادل 9 مرات في الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة على انطلاقه، وفاز في 7 مباريات فقط.

يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 30 نقطة فقط بعد مرور 24 جولة على انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وهو مركز متراجع للغاية.







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